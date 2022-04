Os postos médicos estão localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 8, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e Apoteose (dispersão) da Marquês de Sapucaí - Divulgação

Publicado 22/04/2022 11:08 | Atualizado 22/04/2022 11:15

Rio - A Sercretaria Municipal de Saúde divulgou nesta sexta-feira (21), o balanço da segunda noite de desfiles da Série Ouro, realizado na Marquês de Sapucaí. Segundo o órgão, foram feitos 297 atendimentos, com 10 transferências para as unidades de saúde de emergência.

Na primeira noite, foram registrados 217 atendimentos, com 16 transferências. Entre esses casos está o da menina Raquel Antunes, de 11 anos, que teve uma perna amputada após ser esmagada por um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora, nesta quarta-feira (20). O estado de saúde de Raquel é considerado grave.

Lembrando que os postos médicos estão localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 8, 10 (Rua

Salvador de Sá), 11 e na Praça da Apoteose (dispersão). E estão funcionando das 19h até o fim dos desfiles, com suporte para atender desde os casos simples, até aos mais graves, incluindo a estabilização e remoção.

A pasta também informa que, ao todo, 22 unidades da rede municipal de urgência e emergência atuam como retaguarda para receber pacientes com quadros mais graves removidos da Marquês de Sapucaí.

Órgão da SMS, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) também tem atuado na verificação das normas sanitárias. Nesta quinta-feira, os agentes sanitários fizeram 81 inspeções, com quatro autos de infração expedidos, totalizando, até o momento, 10 multas sanitárias aplicadas por não adequação às normas em 162 visitas.

A pasta informa que o IVISA-Rio atua nas noites de desfiles com 65 servidores realizando às fiscalizações sanitárias, não só nos estabelecimentos e serviços voltados ao preparo de alimentos, mas também referentes a questões de saúde e de engenharia.

Na noite desta sexta-feira (21) se iniciam os desfiles do Grupo Especial . No primeiro dia, passam pela Marquês de Sapucaí as seguintes escolas: Imperatriz, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro e Beija-Flor.