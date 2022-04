Raquel, de 11 anos, teve uma das pernas amputada - Reprodução

Raquel, de 11 anos, teve uma das pernas amputadaReprodução

Publicado 22/04/2022 12:24

Rio - O juiz Sandro Pitthan Espíndola, da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio, acolheu o pedido do Ministério Público estadual (MPRJ) e determinou, nesta quinta-feira (21), a adoção de uma série de medidas para garantir a segurança nos desfiles do Sambódromo. A solicitação foi acatada após o acidente que deixou a menina Raquel Antunes, de 11 anos, gravemente ferida. Ela teve uma das pernas amputada depois que um dos carros alegóricos da Escola de Samba Em Cima da Hora, a esmagou contra um poste, logo após o término do desfile, na área de dispersão. Caso aconteceu na noite de quarta-feira.

De acordo com a ordem, todas as escolas do Grupo de Acesso, Especial e Mirins terão que fazer a escolta de seus carros alegóricos até os seus barracões, para o acesso de crianças e adolescentes aos veículos. O juiz determinou ainda que a Polícia Militar coloque viaturas nas ruas Frei Caneca com Senhor do Matosinhos, Aníbal Benévolo, Laura de Araújo, Visconde de Pirassununga e Correia Vasques. Além disso, a Guarda Municipal do Rio deverá disponibilizar, ao menos, dois guardas para circulação a pé, em cada um dos setores indicados.

Ainda segundo a decisão, o Conselho Tutelar do Centro e os agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social de plantão no Carnaval (técnicos, educadores e orientadores) deverão abordar os familiares das crianças e adolescentes que se encontrem no entorno do Sambódromo, orientando-os sobre os riscos no local de dispersão. Os agentes estão também autorizados a aplicar a medida de proteção devida aos jovens menores de 18 anos que estejam no local sem um responsável legal.