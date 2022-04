No segundo dia de desfiles das Escolas de Samba da Série Ouro, a Comlurb removeu 36 toneladas de lixo do Sambódromo - Wellington Melo/Agência O Dia

No segundo dia de desfiles das Escolas de Samba da Série Ouro, a Comlurb removeu 36 toneladas de lixo do Sambódromo Wellington Melo/Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 12:02

Rio - No segundo dia de desfiles das Escolas de Samba da Série Ouro, a Comlurb removeu 36 toneladas de lixo do Sambódromo nesta quinta-feira(21). De acordo com a companhia, apenas nos dois primeiros dias dos desfiles, já se somam 76,4 toneladas de resíduos apenas no interior da Passarela do Samba.

Ainda conforme a Comlurb, durante a quinta-feira, de 7h as20h, os garis prepararam o grande palco e deixaram tudo limpo retirando 12toneladas de lixo. Após a passagem das escolas foram removidas 24 toneladas. A Companhia está atuando com 287 garis na limpeza noturna do Sambódromo, 11 para limpeza de postos de saúde e mais 198 na diurna, após os desfiles.

Mais de 300 multas por infrações no trânsito

Ainda no segundo dia de desfiles, as ações de fiscalização e ordenamento feitas pela Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e pela Guarda Municipal do Rio(GM-Rio), no entorno do Sambódromo e na Intendente Magalhães, na Zona Norte da cidade, resultaram em duas conduções de suspeitos para delegacia. Mais de 300 multas no trânsito. Foram aplicadas 337 multas, após flagrantes de infrações de trânsito, e quatro veículos foram rebocados.

Equipes da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) fiscalizaram 128 ambulantes com objetivo de coibir o comércio sem autorização e de itens proibidos. Ao todo, 114 garrafas de vidro, que possuem venda proibida em comércio ambulante, foram apreendidas. Em dois dias de ações, 218 ambulantes foram fiscalizados na região, o que resultou na apreensão de mais de 400 itens.

Crianças e adolescentes

No segundo dia de carnaval, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que intensificou ações que já realiza no entorno do Sambódromo, de proteção de crianças e adolescentes em 29%, tendo atendido, orientado e identificado 536 crianças e adolescentes com suas famílias. No dia anterior, foram 384. Além disso, nas ações de abordagem socioassistencial, uma criança foi acolhida em abrigo por educadores da SMAS.

Nos cinco dias de carnaval estarão sendo disponibilizadas dez mil pulseiras, além de realizada campanha de orientação e conscientização sobre violações aos direitos das crianças e dos adolescentes, como no caso de consumo de álcool e trabalho infantil, entre outros.