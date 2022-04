Acusado foi preso pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) - Polícia Civil do Estado do Rio / Divulgação

Publicado 22/04/2022 11:23 | Atualizado 22/04/2022 13:46

Rio - Wilson Barbosa de Madeiros, 70 anos, foi preso, nesta terça-feira (19), acusado de matar o irmão da ex-companheira, Tiago Montenegro. O assassinato aconteceu em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, no ano de 2007. Quinze anos depois, Wilson foi localizado e detido em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, pela equipe da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter). A informação foi publicada pela Polícia Civil na noite desta quinta-feira (21).

Segundo as investigações, o acusado não aceitava o término da relação com Amanda Montenegro, irmã da vítima. No dia 9 de abril de 2007, cinco anos após o fim da relação, ele foi na casa da ex-companheira para tentar matá-la. Ao chegar no local, ela não estava presente, então Wilson abriu fogo contra os familiares de Amanda que estavam presentes. José Soares e Marlene da Rocha, pais da moça, foram atingidos e sobreviveram. Já Tiago levou um tiro na cabeça e morreu na hora.



Os agentes investigaram, coletaram depoimentos e provas e solicitaram à Justiça um mandado de prisão pelo crime de homicídio, que foi decretado. Wilson foi localizado e detido em Duque de Caxias, quinze anos depois do assassinato.