Publicado 22/04/2022 07:46

Rio - Passageiros que precisaram utilizar os trens da SuperVia nesta sexta-feira enfrentaram transtornos por conta da alteração no tempo médio de espera. Segundo a empresa, as composições operam com vinte minutos de intervalo para os ramais Japeri e Santa Cruz, 30 minutos para o Belford Roxo e 15 minutos no trecho entre Gramacho e Central.

Nas redes sociais, diversas pessoas publicaram reclamações sobre o volume de passageiros aguardando novas partidas. Ainda segundo os usuários, um trem ficou parado na estação de Deodoro por mais de vinte minutos e a empresa informou que a composição seguiu viagem.

@SuperVia_trens trem sendo vistoriado em Deodoro no sentido Central do Brasil, plataforma 5H e outro fechado na plataforma 5I. — ✠ Christiane Bossard ✠✠ (@cbossard) April 22, 2022