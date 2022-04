Foliões desfilam com bloco de rua no Morro da Conceição - Divulgação

Publicado 21/04/2022 19:28

Rio - Sem banheiros químicos para dar suporte aos blocos carnavalescos, foliões que participaram de cortejos não oficiais foram flagrados urinando em ruas do Centro do Rio. Nas redes sociais, moradores do Morro da Conceição reclamaram bastante da sujeira e do cheiro forte de urina.



Uma moradora contou que não conseguiu sair de casa, pois havia muitos foliões aglomerados na região. "Enquanto isso no Morro da Conceição, área residencial, ninguém consegue sair de casa pois tem bloco na sua porta!", escreveu em uma rede social.

Sem banheiros químicos, foliões urinam pelas ruas do Centro do Rio Reprodução / Redes Sociais

Segundo a Comlurb, equipes estão atuando na limpeza conforme toma conhecimento de saída dos blocos. "A Companhia conta com garis para atuar de forma emergencial para atender eventuais atividades ou intempéries", disse em nota.

Estão disponíveis para estes serviços 270 garis e 404 contêineres de 240l, além de 55 de 1.200l na Lapa, Boulevard Olímpico e Zona Portuária. A operação conta ainda com 14 caminhões pipa, divididos em dois turnos, e quatro vans lava-jato abastecidos com água de reuso e hipoclorito para lavagem de pistas, garantindo a limpeza dos blocos e demais eventos que possam ocorrer.

O prefeito Eduardo Paes já havia informado que a prefeitura não iria apoiar os blocos de ruas por falta de tempo para montar uma estrutura necessária. "Eu não vou colocar guarda municipal atrás de folião, mas peço compreensão da população", disse Paes.