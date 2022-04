Acusado de homicídio e tráfico armado é preso em Saquarema - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 21/04/2022 18:53

Rio - Bandidos de uma quadrilha de Minas Gerais foram presos, na tarde da última quarta-feira (20), suspeitos de roubar R$ 100 mil em joias de um estabelecimento especializado em ouro em Araruama, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com a PM, um cerco foi montado por agentes da 124ª DP (Saquarema) e do 25º BPM (Saquarema) por volta das 14h30, logo após o assalto e ruas do centro da cidade foram fechadas. Um dos sócios da joalheria teria auxiliado o trabalho dos policiais com informações que auxiliaram a captura de parte do bando.

Após passarem por várias casas, os agentes conseguiram localizar os bandidos em uma pousada em Saquarema, cidade vizinha, de onde seguiriam com o plano de fuga.

Ao todo, seis pessoas foram presas em flagrante, sendo cinco homens e uma mulher. Com um casal de criminosos foi encontrada uma pistola e uma bolsa com o material roubado. Conforme divulgado pela Polícia Militar, a dupla confessou o assalto.

Nesta quinta-feira, um integrante da quadrilha foi preso em Saquarema por estar com a moto utilizada no crime, totalizando sete presos.

Os agentes também identificaram um carro roubado, que estava com um dos autores, e apreenderam as armas utilizadas no assalto. Todas as mercadorias foram recuperadas.