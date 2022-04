Embarcação invade área limite de segurança do aeroporto Santos Dumont - Reprodução

Publicado 21/04/2022 16:32 | Atualizado 21/04/2022 17:09

Rio — Uma câmera de monitoramento próxima ao Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, flagrou um grupo de pessoas invadindo com motos aquáticas uma área da Baía de Guanabara perto da pista de pouso, o que é proibido. As imagens foram registradas na última quarta-feira (20) pela câmera ao vivo do canal Aviation TV no YouTube.

Pelas imagens registradas pelo canal, que transmite o movimento do Santos Dumont durante as 24 horas do dia, é possível ver 11 motos aquáticas circulando e ultrapassando a sinalização feita com uma boia. O momento foi registrado às 11h30.

Devido à ultrapassagem da boia de segurança delimitada pelo aeroporto, os controladores tiveram que atrasar o pouso de um avião da companhia Azul, para evitar um possível acidente. Outro avião foi mantido em espera à distância até poder continuar sua aproximação.

Dez minutos depois, um carro da Infraero aparece e os agentes da equipe de serviços de solo do aeroporto se deslocam até a cabeceira da pista para solicitar o afastamento do grupo.

Esta não foi a primeira vez visto a invasão da área de segurança delimitada pelo aeroporto. No dia 31 de março, a decolagem e pouso de aviões no aeroporto já haviam sido interrompidas após uma lancha invadir o espaço do Santos Dumont na Baía de Guanabara.