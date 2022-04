Idosos acima de 70 anos serão vacinados a partir de quarta-feira (27) - Fabio Costa/ Agência O DIA

Idosos acima de 70 anos serão vacinados a partir de quarta-feira (27)Fabio Costa/ Agência O DIA

Publicado 21/04/2022 11:39 | Atualizado 21/04/2022 12:32

Rio - A Secretaria de Saúde do Rio vai aplicar a quarta dose da vacina contra a covid-19 para pessoas acima de 70 anos a partir da próxima quarta-feira (27). De acordo com o novo calendário, no dia 4 de maio será a vez dos idosos acima de 65 anos e, depois do dia 11 de maio, serão vacinadas pessoas com mais de 60 anos.



Para essas faixas etárias, o intervalo após a primeira dose de reforço deve ser de, pelo menos, seis meses. As vacinas aplicadas podem ser Astrazeneca, Janssen ou Pfizer, de acordo com a disponibilidade.

Veja o calendário:

Novo calendário para aplicação da quarta dose contra Covid-19 Divulgação

Mais de 230 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) estarão aplicando a vacina, assim como pontos extras de vacinação disponíveis em coronavirus.rio/vacina

8h a 17h



Clínicas da família

Centros municipais de saúde

Planetário da Gávea

Cidade das Artes – Barra da Tijuca (substitui CF José de Souza Herdy)

Policlínica Lincoln de Freitas Filho – Santa Cruz

Policlínica José Paranhos Fontenelle – Olaria



10h a 17h



NorteShopping



9h a 17h



Shopping do Méier



10h a 16h (12 anos ou mais)



Botafogo Praia Shopping



Documentos necessários:



– Documento de identidade, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação.

– Para a segunda dose e a dose de reforço, é fundamental levar também o comprovante de vacinação da primeira dose.

Na terça-feira (19) o prefeito Eduardo Paes havia solicitado ao secretário de Saúde do Rio, Rodrigo Prado, uma organização para a aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) para as pessoas acima de 60 anos ainda no mês de abril . Na ocasião, a secretaria de Saúde havia informado que estava aguardando o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde.

Este segundo reforço está sendo aplicado em idosos a partir de 80 anos desde o dia 24 de março.