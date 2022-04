Familiares e amigos de Raquel Antunes da Silva estiveram no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio - Reprodução TV Globo

Familiares e amigos de Raquel Antunes da Silva estiveram no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do RioReprodução TV Globo

Publicado 21/04/2022 19:29

Rio - Mãe da menina Raquel Antunes da Silva, 11 anos, Marcela Portelinha desmaiou, nesta quinta-feira, ao chegar no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Grávida, Marcela chegou a ser carregada para ser atendida na unidade de saúde em que a filha está internada. Ao G1, a mãe de Raquel disse que a Liga Independente do Grupo A do Rio de Janeiro (Liga RJ) ou a escola de samba Em Cima da Hora não a ajudaram após o acidente que causou a amputação de uma das pernas da menina.

"Não [recebi nenhuma ajuda]. Eu estou sem dormir, desde ontem", afirmou.