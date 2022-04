Foliões participam de blocos não oficiais nesta quinta-feira, no Centro do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/04/2022 16:58

Rio - Após a Prefeitura do Rio não autorizar os blocos de rua neste Carnaval, mas também não impedir a realização dos mesmos, foliões se fantasiaram e foram para o Centro da cidade desde a manhã desta quinta-feira. De acordo com o prefeito Eduardo Paes, a Guarda Municipal não vai intervir nas aglomerações de blocos clandestinos, mas pediu compreensão da população.

O primeiro bloco carnavalesco, chamado 'Pantanal Gostoso Demais', se concentrou próximo à entrada do Aquario, às 7h. O tema do bloco foi sobre a novela da Tv Globo, Pantanal, em exibição na grade da emissora. Outros cinco blocos anunciaram nas redes sociais que iriam se concentrar no Centro do Rio pela manhã. Foram: Nada demais, no Cais do Valongo; Amores Líquidos, no bairro Saúde; Trombetas, com concentração no Aterro do Flamengo; Mistério Há de Pintar, na Cinelândia; Surdos e Mudos, na Glória.

Na lista, divulgada por frequentadores de blocos de rua, há pelo menos outros nove blocos previstos para desfilar até às 21h. São eles:

14h - Truque do Desejo - no ponto conhecido como Banca do André, no Centro

14h - Pomba Idosa - no Museu do Amanhã

16h - Derê - Beco do Rato

16h - Charanga Venenosa - na Praça Mauá

16h30 - Rio Maracatu - no Boulevard Olímpico

17h - Enxota que eu vou - na Vila Mimosa

19h - Besame Mucho - Largo das Neves

20h - Bagunça - Praia Vermelha

21h - Cortejo Me Chama de Carnaval - na Praça da Harmonia

Outros 13 blocos estão previstos para a sexta-feira (22) e nove para o sábado (23).

Por falta de organização, alguns cariocas relataram situações que atrapalharam o fluxo de pedestres e também de carnavalescos envolvidos nos desfiles de escolas de samba. Durante a tarde, um bloco se encontrou com carros alegóricos e teve que desviar o caminho de última hora. Um outro pedestre relatou que alguns blocos ficaram aglomerados em cima dos trilhos do VLT, impedindo a passagem do transporte.