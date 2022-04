Material apreendido após confronto entre policiais e criminosos em Bonsucesso - Reprodução / PMERJ

Material apreendido após confronto entre policiais e criminosos em BonsucessoReprodução / PMERJ

Publicado 21/04/2022 12:29 | Atualizado 21/04/2022 12:48

Rio - Policiais militares apreenderam um veículo roubado, carregadores, granadas e munições após trocarem tiros com criminosos, na madrugada desta quinta-feira (21), próximo ao Morro do Adeus, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio.

Segundo a corporação, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Adeus/Baiana estavam fazendo patrulhamento quando tentaram abordar uma motocicleta e dois carros. Os condutores não obedeceram a ordem de parada e fugiram. A polícia montou um cerco na região e interceptou os suspeitos, que atiraram nos militares, e houve confronto.

De acordo com a polícia, ninguém ficou ferido e os bandidos fugiram em direção ao Morro do Adeus. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).