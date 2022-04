O acidente aconteceu próximo ao local de desfiles, na Rua Frei Caneca, Centro do Rio - Reprodução TV Globo

O acidente aconteceu próximo ao local de desfiles, na Rua Frei Caneca, Centro do RioReprodução TV Globo

Publicado 21/04/2022 21:49 | Atualizado 21/04/2022 22:25

Rio - Nenhuma das agremiações que desfilaram na Marquês de Sapucaí, na noite desta quarta-feira (20), estava com os carros alegóricos regularizados pelo Corpo de Bombeiros. Das escolas que vão desfilar nesta quinta (21), pela Série Ouro, apenas quatro entraram com pedido de regularização dos carros. Após o fim da passagem da Em Cima da Hora, a menina Raquel Antunes, 11 anos, foi imprensada por um dos carros e precisou amputar uma das pernas.



Em contato com O DIA, a corporação informou que um oficio foi enviado no dia 12 de abril para a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) para avisar que nenhuma escola de samba da Série Ouro tinha protocolado o requerimento de regularização na Diretoria Geral de Diversões Públicas (DGDP). Além das escolas que desfilam na Marquês de Sapucaí, as escolas dos grupos B, C e D, cujo cortejo acontece na Avenida Intendente Magalhães, também não protocolaram a regularização dos carros alegóricos.



Quando não há a vistoria do Corpo de Bombeiros, cabe a liberação do desfile à Liga RJ e à Liesa. Ao permitirem a entrada dos veículos no desfile, as organizações assumem junto com as escolas os riscos de possíveis acidentes.