Familiares e amigos do suboficial da Marinha no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita - Sandro Vox / Agência O Dia

Familiares e amigos do suboficial da Marinha no Cemitério Jardim da Saudade, em MesquitaSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 21/04/2022 17:21



Rio - Familiares e amigos se despediram, na tarde desta quinta-feira, do suboficial da Marinha Fábio Rafael Lima da Costa, de 42 anos, no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O velório iniciou às 13h e o enterro às 16h. O militar foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto, na terça-feira, no Elevado Paulo de Frontin , no Rio Comprido, sentido Túnel Rebouças, na Zona Norte do Rio.

Sob forte emoção e tristeza, o filho de 14 e a esposa de Fábio estiveram no cemitério, mas não quiseram falar com a imprensa. Um grupo de amigos do clube de motocicleta que Fábio participava deixou uma coroa de flores próximo ao caixão com a frase: "Você será sempre o nosso combustível".

Velório do suboficial da Marinha Fábio Rafael lima da Costa, de 42 anos Sandro Vox / Agência O Dia

Abalado, o cunhado do suboficial, Rodrigo Santos, pediu por justiça. "Se os culpados forem penalizados vai dar um pouquinho mais de conforto para a nossa família. Ele era um cara do bem, sempre fazia o bem para o próximo, com muitos amigos", disse.

Um dos representantes do grupo de motociclistas que esteve presente no enterro, Diego Montes, disse que no dia 30 de abril uma motociata será realizada em Copacabana, na Zona Sul, para protestar contra o alto índice de violência nas vias públicas do Rio, principalmente na Linha Amarela e Vermelha.

O crime

O suboficial da Marinha estava em uma moto avaliada em cerca de R$ 50 mil e teria reagido à abordagem de três criminosos, que estavam divididos em duas motos, havendo troca de tiros. No momento do crime, motoristas flagraram o militar já no chão enquanto um dos criminosos, em pé ao lado dele, atira quatro vezes à queima-roupa contra a vítima.



Fábio Rafael chegou a ser levado em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos. Informações passadas pela unidade de saúde, dizem que o militar chegou ao hospital já morto, com múltiplos ferimentos à bala no peito, na cabeça e na barriga.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e realizou perícia no local. Os agentes realizam diligências para identificar os autores do crime. Na noite de quarta-feira (20), o Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar nas buscas dos envolvidos na morte de Fábio.