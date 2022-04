Fábio Rafael estava em uma moto avaliada em cerca de R$ 50 mil e teria reagido à abordagem de três criminosos, que estavam divididos em duas motos - Divulgação

Fábio Rafael estava em uma moto avaliada em cerca de R$ 50 mil e teria reagido à abordagem de três criminosos, que estavam divididos em duas motosDivulgação

Publicado 21/04/2022 09:47

O suboficial Fábio Rafael Lima da Costa gostava de motos, academia e esportes. Reprodução

Fábio Rafael será enterrado às 16h desta quinta-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na Baixada Fluminense.O suboficial da Marinha estava em uma moto avaliada em cerca de R$ 50 mil e teria reagido à abordagem de três criminosos, que estavam divididos em duas motos, havendo troca de tiros. No momento do crime, motoristas flagraram o militar já no chão enquanto um dos criminosos, em pé ao lado dele, atira quatro vezes à queima-roupa contra a vítima.Fábio Rafael chegou a ser levado em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos. Informações passadas pela unidade de saúde, dizem que o militar chegou ao hospital já morto, com múltiplos ferimentos à bala no peito, na cabeça e na barriga.O major reformado da PM, identificado como Ubiratan Santos Viana relatou que passava pelo local no momento do crime e também trocou tiros com os bandidos. Ele acabou ferido no braço esquerdo e foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, também na Zona Norte, onde recebeu atendimento e foi encaminhado para a 6ªDP (Cidade Nova) após a alta médica para prestar esclarecimento.A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e realizou perícia no local. Os agentes realizam diligências para identificar os autores do crime.