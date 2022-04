A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para investigar o caso - Reprodução

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido, na noite desta quarta-feira, em uma perseguição policial na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. O ferido foi socorrido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte. Não há a identificação dos dois e ainda não há informações sobre o estado de saúde do ferido.

De acordo com a Polícia Militar, uma mulher pediu ajuda aos agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) relatando que teve o veículo roubado no último sábado, 16, no Largo da Amizade. Os PMs montaram um cerco na região e tentaram abordar os homens na Avenida Cândido Benício, com a Rua Baronesa.

O carro em que os dois homens estavam perdeu o controle e capotou. O carro foi recuperado e um revólver foi encontrado com os homens. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).