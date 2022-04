A operação para os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí está contando com 3.072 agentes da Guarda Municipal - Divulgação

Publicado 21/04/2022 11:21

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, na manhã desta quinta-feira, o balanço das ações realizadas no primeiro dia de desfiles no Sambódromo, dos shows no Terreirão do Samba e na Intendente Magalhães. De acordo com o boletim, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) prenderam, nesta quarta-feira, uma pessoa e conduziram outra para a delegacia. Os agentes ainda atenderam 111 ocorrências de auxílio a turistas em todos os pontos de festejo da cidade do Rio.

A Seop e a GM-Rio também aturam na apreensão de cerca de 380 itens com ambulantes sem autorização. Foram aplicadas 538 multas e seis veículos foram rebocados.

A operação para os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí está contando com 3.072 agentes, sendo empregados 512 por dia. Do total do efetivo, 300 guardas municipais atuarão exclusivamente nas ações de trânsito, operando os bloqueios estabelecidos pela CET-Rio no entorno da Passarela do Samba e também para o deslocamento dos carros alegóricos, com foco na segurança viária e na diminuição de impactos no trânsito. Na Intendente Magalhães, o efetivo empregado é de 264 guardas municipais, sendo 44 por dia.

A GM-Rio também está presente na área externa e na área interna do Sambódromo para promover o ordenamento urbano e a segurança dos foliões, além de prestar auxílio em situações emergências. No interior do Sambódromo, eles ficam posicionados no entorno dos sete postos de saúde que foram montados no local e também no controle da área de dispersão.



Na área externa, eles prestam suporte aos bloqueios viários e também às ações dos fiscais da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) da Seop na fiscalização de desordens.

Nesta quarta-feira, primeiro dia de apresentação da Série Ouro, desfilaram na Marquês de Sapucaí: Em Cima da Hora, Acadêmicos do Cubango, Unidos da Ponte, Porto da Pedra, União da Ilha, Unidos de Bangu e Sossego.

Na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte, foi realizado o desfile das agremiações da Federação de Blocos.

Já no Terreirão do Samba, a programação começou às 19h e contou com 14 atrações, com destaque para Alcione, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Teresa Cristina, Belo e Toninho Geraes.