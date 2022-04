José Roberto Ornelas de Lemos foi executado com 44 tiros - Reprodução Internet

José Roberto Ornelas de Lemos foi executado com 44 tirosReprodução Internet

Publicado 21/04/2022 11:38 | Atualizado 21/04/2022 11:50

Rio - A Justiça do Rio condenou, nesta quarta-feira, dois dos quatro acusados de matar o diretor do Jornal Hora H, José Roberto Ornelas de Lemos, conhecido como Beto, com 44 tiros. O crime aconteceu em 11 de junho de 2013 em uma padaria em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . A decisão veio do corpo de jurados do 4º Tribunal do Júri da Capital, em sessão presidida pelo juiz Gustavo Gomes Kalil.