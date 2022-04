Idosos acima de 60 anos podem receber segunda dose de reforço até o fim de abril - Divulgação

Idosos acima de 60 anos podem receber segunda dose de reforço até o fim de abril Divulgação

Publicado 19/04/2022 16:26



Rio - O prefeito Eduardo Paes solicitou ao secretário de Saúde do Rio, Rodrigo Prado, nesta terça-feira, que organize a aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) para as pessoas acima de 60 anos ainda no mês de abril. O pedido foi realizado por meio de suas redes sociais. Este segundo reforço está sendo aplicado somente em idosos a partir de 80 anos desde o dia 24 de março

A Secretária ainda não informou uma data para a distribuição das doses, pois aguarda o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde. Após a liberação, todas as pessoas que forem aos postos nesta faixa etária poderão receber o segundo reforço com pelo menos quatro meses de intervalo da primeira dose de reforço.

De acordo com o Painel Rio covid-19, 28.811 idosos com 80 anos estão com o esquema de vacinação completo. Ao todo, 183.399 idosos da mesma faixa etária estão com a segunda dose de reforço. Os dados foram obtidos nesta terça-feira.

Procurado para informar uma data sobre o envio de uma nova remessa ao Rio, o Ministério da Saúde ainda não respondeu.