Celebrações no feriado de São Jorge reúnem anualmente milhares de pessoas em Quintino, Zona Norte do Rio - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 12:46

Rio - A Guarda Municipal Rio de Janeiro (GM-Rio) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) divulgaram nesta sexta-feira (22), o esquema que será feito para o feriado de São Jorge, que é celebrado neste sábado (23). Segundo a GM, o efetivo irá contar com 188 guardas, que atuarão no apoio operacional às celebrações, que serão realizadas na Igreja de São Jorge, em Quintino, na Zona Norte.

A CET Rio informou que, para que a procissão de São Jorge possa ser feita com segurança, será necessário interditar a Rua Clarimundo de Melo, entre a Rua Assis Carneiro e a Rua Bernardo Guimarães, a partir das 14h desta sexta, até às 23h59min de sábado. Também serão interditados, neste mesmo período, a Rua da República, entre a Rua Clarimundo de Melo e a Praça Quintino Bocaiúva, assim como todo o entorno da praça, exceto o trecho da Rua Nerval de Gouveia.

Ainda de acordo com os órgãos, os guardas municipais atuarão em turnos nas ações de patrulhamento, ordenamento urbano e controle do trânsito, com o objetivo de proporcionar um ambiente seguro para os fiéis e minimizar eventuais impactos no tráfego da região. A operação começa às 19h desta sexta-feira (22), com ações preventivas de patrulhamento e de fiscalização das posturas municipais e de ordenamento do trânsito.



A CET-Rio ainda acrescentou que, com o objetivo de garantir a fluidez do trânsito, técnicos da companhia situados no Centro de Operações Rio (COR) irão monitorar o evento através de câmeras e, caso seja necessário, ajustes nos sinais de trânsito ao redor do bairro serão implantados.

No sábado, a partir das 16h, ocorrerá a Procissão de São Jorge, que reúne anualmente milhares de devotos do santo. A procissão seguirá partindo da paróquia na Rua Clarimundo de Melo, 769, seguindo para a Rua da República, Praça Quintino Bocaiúva, Rua Nerval de Gouveia, Rua Garcia Pires e retornando à paróquia.

Confira os desvios feitos pela CET-Rio para o evento

Veículos que vem da Av. Ernani Cardoso, com destino à Avenida Amaro Cavalcanti seguirão pelo Viaduto Washington Luís (Viaduto de Cascadura), Av. Dom Hélder Câmara, Rua da Pedreira, Rua Goiás, Rua Euzébio de Matos, Praça dos Garis, Rua Manuel Vitorino, Praça Sargento Eudóxio Passos, Rua Clarimundo de Melo e Avenida Amaro Cavalcanti;



Motoristas que vem da Rua Clarimundo de Melo com destino à Rua Ângelo Dantas seguirão pela Rua Assis Carneiro, Rua Elias da Silva, Viaduto Compositor Wilson Batista, Rua Goiás, Rua Cupertino, Avenida Dom Hélder Câmara, Viaduto Washington Luís (Viaduto de Cascadura) e Rua Ângelo Dantas.



Recomendações importantes



Não haverá implantação de estacionamento para atender ao evento;

É recomendado aos motoristas que evitem passar pela região no horário da interdição, procurando antecipar o horário de seus deslocamentos ou utilizar as rotas alternativas;



Respeitar as orientações dos agentes de trânsito e de toda a sinalização implantada na área;



Respeitar os locais de proibição de estacionamento;



A CET-Rio recomenda a utilização de transporte público coletivo regulamentado, como ônibus e trens.