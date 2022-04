Raquel Antunes da Silva teve as pernas esmagadas entre um poste e um carro alegórico a poucos metros da Sapucaí - Reprodução TV Globo

Publicado 21/04/2022 09:00 | Atualizado 21/04/2022 12:56

Rio - Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, teve uma das pernas amputada após se envolver em um acidente com um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora , no fim da noite desta quarta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a menina passou por uma cirurgia no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, nesta quinta-feira, e permanece em estado gravíssimo. O acidente aconteceu por volta das 23h50 na Rua Frei Caneca, na saída da Praça da Apoteose, no Sambódromo.

De acordo com a tia da menina, Rosana, os médicos disseram que ela não corre risco de perder a outra perna. A menina chegou a sofrer uma parada cardíaca e teve traumatismo no tórax.

Aline da Mota, pastora e amiga da família, contou que Raquel subiu no carro alegórico enquanto a mãe estava lanchando numa praça no Estácio, próximo da saída do Sambódromo. O veículo passou em um trecho estreito e as pernas da menina foram prensadas contra um poste.

Raquel Antunes passou por uma cirurgia no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, nesta quinta-feira e permanece em estado grave Sandro Vox / Agência O Dia

"Ela foi pra outra praça do outro lado, quando a mãe olhou ela não tava. Logo após, foi coisa de 5 minutos, já veio o irmão avisando que ela foi atropelada. O carro alegórico espremeu ela no poste. Ela estava bem encostada pra ver os carros passar. Estamos tentando assimilar o que aconteceu", disse Aline da Mota, ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo.

A SMS informou que a menina chegou a receber os primeiros socorros no posto médico montado na Marquês de Sapucaí e, em seguida, transferida para o hospital.

O acidente atrasou em mais de uma hora os desfiles da Série Ouro, entre a segunda (Acadêmicos do Cubango) e a terceira (Unidos da Ponte) escolas, por causa da perícia da Polícia Civil realizada no local, que durou quase duas horas. Um delegado, uma promotora de Justiça, policiais militares e representantes das escolas acompanharam o procedimento.

Segundo a Civil, imagens de câmeras de segurança foram coletadas e estão sendo analisadas para esclarecer o fato.



Duas testemunhas e dois motoristas do guincho que levava o carro alegórico prestaram depoimento na delegacia temporária que foi montada na altura do Setor 11 do Sambódromo e foram liberados em seguida.



Em nota, a LIGA-RJ, que organiza os desfiles da Série Ouro, disse que as ligas das escolas de samba do Rio de Janeiro estão abaladas e se solidarizam com a família da menina Raquel.

"A jovem menor subiu no carro alegórico fora do sambódromo, na Rua Frei Caneca, no Estácio após deixar a área de dispersão. Prontamente, em menos de dois minutos, ela foi socorrida e levada ao Hospital Souza Aguiar, onde foi submetida a cirurgias. Equipes das Ligas e da Escola acompanham o caso na unidade hospitalar ao lado da família desde o primeiro instante e também colaboram com as autoridades. Nesse momento, é preciso esperar a apuração da perícia e autoridades para novos esclarecimentos".

A Prefeitura do Rio também emitiu uma nota lamentando o caso e se solidarizando com a família. Informou que a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) vai acompanhar as investigações da Polícia Civil sobre as causas e os responsáveis por esse acidente.



Procurada pela reportagem de O DIA, a escola Em Cima da Hora ainda não se pronunciou sobre o acidente.