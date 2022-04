Segunda dose de reforço da vacinação contra covid-19 começa na próxima semana no Rio - Divulgação

Segunda dose de reforço da vacinação contra covid-19 começa na próxima semana no RioDivulgação

Publicado 20/04/2022 16:10

Rio - A segunda dose de reforço da vacinação contra a covid-19 para pessoas com mais de 60 anos começa ser aplicada, na cidade do Rio, a partir da próxima semana. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), as vacinas disponibilizadas, neste primeiro momento, serão AstraZeneca e Janssen.



Ainda conforme a SMS-Rio, o município do Rio permanece desabastecido de Pfizer adulto (para uso para maiores de 12 anos), mas já solicitou ao Ministério da Saúde, e segue aguardando a chegada da vacina.

De acordo com dados da prefeitura, a cidade conta com 15.510.275 doses aplicadas. Desse total, as pessoas com 2ª dose de reforço somam: 77.746.



Funcionamento das unidades de saúde desde esta quarta-feira (20) até o sábado (23)



As unidades 24 horas da rede municipal de saúde – UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III – vão funcionar ininterruptamente durante o Carnaval, entre esta quarta-feira e 23 de abril.







Os centros municipais de saúde e clínicas da família funcionarão nesta quarta-feira em horário normal, das 8h às 17h. Na quinta-feira (dia 21, feriado de Tiradentes), na sexta-feira (ponto facultativo) e no sábado (dia 23, feriado de São Jorge), não abrirão.