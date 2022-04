Jailson da Silva foi reconhecido pelas vítimas e está sob custódia no Hospital Getúlio Vargas, na Penha - Divulgação / Polícia Civil

Jailson da Silva foi reconhecido pelas vítimas e está sob custódia no Hospital Getúlio Vargas, na PenhaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 20/04/2022 19:21 | Atualizado 20/04/2022 19:25

Rio - Policiais da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam, nesta quarta-feira (20), na Penha, Zona Norte do Rio, Jailson da Silva, de 34 anos, conhecido por praticar roubos com uma arma dourada. De acordo com as investigações da unidade, o suspeito, junto com um comparsa, tentou roubar um policial militar no último sábado (16), no Engenho de Dentro, mas o agente reagiu ao assalto. Houve troca de tiros e a dupla conseguiu fugir em uma moto.

Em seguida, os bandidos roubaram o carro de outra vítima na entrada de um hospital particular, na mesma região. Em depoimento, a vítima relatou que Jailson, reconhecido por imagens de câmeras de segurança, estava sangrando por causa de um tiro. O outro bandido também havia sido atingido.



As vítimas chegaram à 26ª DP ao mesmo momento para fazer os registros de ocorrência. Tendo, então, suspeitado de que se tratava da mesma dupla em ambas as abordagens. Diligências foram iniciadas e os policiais tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança do hospital particular onde o carro foi roubado e do local em que a motocicleta foi deixada pela dupla.

Jailson foi localizado após dar entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no mesmo dia, baleado. Ele estava no centro cirúrgico e utilizava um nome falso. Imagens do hospital mostraram que o criminoso deu entrada na emergência acompanhado de uma mulher, que foi localizada e levada para prestar depoimento.

As vítimas dos roubos foram levadas até o hospital e reconheceram Jailson como sendo o autor dos crimes. Um pedido de prisão contra o homem foi expedido e ele se encontra internado e custodiado.

Agora, policiais da 26ª DP procuram pelo segundo criminoso que participou do assalto.