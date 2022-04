Movimentação nesta quarta-feira (20), véspera de feriado, na Rodoviária do Rio - Sandro Vox/ Agencia O Dia

Publicado 20/04/2022

Rio - O feriadão de Tiradentes animou o pessoal que gosta de viajar. Quem conseguir escapar até esta quinta-feira (21) poderá desfrutar de quatro dias de folga. A Rodoviária do Rio informou que 223 mil viajantes devem passar pelo local até a próxima segunda (25). Para atender essa demanda, serão disponibilizados 6.870 ônibus de 41 empresas de transporte regular. O maior movimento de saída do Rio está previsto para esta quarta-feira, com a estimativa de que 27,6 mil pessoas embarquem para regiões turísticas do estado.

São turistas prontos para curtir o desfile das escolas de samba e cariocas que preferiram aproveitar o feriadão em outras cidades, como Luciano, que viajou nesta quarta-feira (20) com a mulher e os três filhos para conhecer Minas Gerais.

O cinegrafista Andrei Romano, 23 anos, chegou ao Rio para aproveitar a grande festa com a família. Ele nasceu no Rio, mas mora em São Paulo há um ano. O feriado foi uma ótima oportunidade para rever os amigos e manter a tradição de torcer pela União da Ilha, que desfila na madrugada entre sexta e sábado.

"Vim para curtir o feriado com a minha família. Pretendo dar um 'rolé' turístico pelo Rio (risos). Praia de Copacabana, Ipanema, Leblon... Eu pretendo assistir ao desfile das escolas de samba. Tenho parentes que sempre tocam e desfilam pela União da Ilha. Isso se tornou uma tradição, a gente se unir e assistir", disse Andrei.

Já a estudante Milena Xavier, 22 anos, fará o trajeto oposto e vai visitar um amigo que mora em São Paulo.

"Eu decidi ir para a capital de São Paulo, visitar um amigo que se mudou há três ou quatro anos para São Caetano. Também quero conhecer a cidade, porque só conheço o interior. Como é um lugar que tem muitas opções para ir, nós decidimos listar alguns pontos bem conhecidos, alguns são paradas obrigatórias, como Liberdade, Avenida Paulista, 'Beco do Batman', o Brás...", disse a empolgada Milena, que embarcou nesta quarta.

E também há quem vá para bem longe do Rio. Como o caso da monitora Lucia Rodrigues, 28 anos, que vai levar a sobrinha, Jhennyfer Rodrigues, 12 anos, para reencontrar as irmãs em Goiânia.

"Vou ver minha família, vamos nos divertir, sair juntos. Aproveitar o feriadão para ficar todo mundo junto colocando o papo em dia", disse.

Com todo esse vaivém, a Rodoviária do Rio terá 15% a mais de ônibus do que teve durante o feriadão da Semana Santa, na semana passada. Para melhorar a organização, a concessionária recomendou que os passageiros se atentem aos deslocamentos na área externa do terminal com o objetivo de evitar aliciamentos do transporte irregular, como falsos motoristas de aplicativos, táxis piratas e comércio ilegal.

Também há o alerta para que os usuários não esqueçam a documentação original, principalmente a de crianças, e que cheguem com antecedência de, pelo menos, uma hora ao embarque, em função da passagem de carros alegóricos na região portuária para o desfile no Sambódromo.

Quem chega ao Rio para curtir o feriadão vai contar com esquema especial no transporte público . MetrôRio, SuperVia, Barcas e VLT Carioca montaram rotina diferente de horários para os foliões curtirem os dias de desfiles.

