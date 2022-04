Remoção de colmeia de abelhas contou com suporte de guindaste da Rio Luz - Divulgação

Publicado 20/04/2022 18:22

Rio - Uma colmeia de abelhas presa a um poste de luz foi resgatada por equipes da Subprefeitura da Zona Sul, no Leblon, Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira. Os insetos da espécie Apis Melifera, também conhecida como Abelha Europa Africanizada, estavam em área do Jardim de Alah e foram retiradas por um apicultor com o auxílio de um guindaste da Rio Luz.

Os agentes da subprefeitura chegaram até a localização da colmeia após reclamações feitas por moradores da região. A presença das abelhas vinha causando transtornos para os frequentadores do parque. O poste de luz onde os insetos se instalaram fica em frente ao clube Monte Líbano.

Segundo o apicultor Paulo Adriano, que realizou a retirada da colmeia, mais de 40 mil abelhas foram resgatadas e estão sendo encaminhadas para um apiário visando a produção de mel.

"O enxame de abelhas já estava no poste há algum tempo, mas nos últimos dias não tem dado sossego para quem transita pelo local, vários relatos de picadas, incluindo crianças, tem ocorrido. Com isto, mobilizamos um especialista para garantir a retirada do enxame evitando novos ataques", disse o subprefeito Flávio Valle.