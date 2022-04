Cerca de 60 toneladas de plantas e lixo estão sendo retirados da Praia da Barra - Divulgação / Comlurb

Publicado 20/04/2022 15:02

Rio - A Comlurb está retirando nesta quarta-feira (20) as gigogas que tomaram conta da Praia da Barra da Tijuca. Para a operação, 55 garis estão trabalhando em dois turnos entre o Quebra-Mar e o Posto 1. Ainda não há previsão de quando o trabalho será finalizado, mas a companhia comunicou que todo o material será removido.

Estão sendo utilizadas duas pás carregadeiras, um trator esteira e outros dois com carretinha, além de oito caminhões basculantes. Segundo o biólogo Mario Moscatelli, entre 50 e 70 toneladas de gigogas e lixo chegaram à orla nesta terça-feira (19), depois que uma ecobarreira do Itanhangá, na Lagoa da Tijuca, se rompeu na semana passada.

"Na semana passada, as autoridades foram alertadas sobre o grande aporte de gigogas que vinham descendo das lagoas em direção à ecobarreira do Itanhangá. Nesta semana, as gigogas se acumularam na por ali e, segundo o que me foi informado, alguém ‘picotou’, em pedaços, um trecho da ecobarreira, permitindo que dezenas de toneladas atingissem a Praia da Barra junto de muito lixo", disse Moscatelli.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou que a ecobarreira foi danificada de maneira proposital, mas ainda não há informação de quem a teria cortado em várias partes. Uma equipe do órgão ambiental estadual trabalhou para recompor o local e o serviço estava previsto para ser concluído ainda nesta terça-feira.

Uma equipe de 14 garis foi à Praia da Barra por volta das 16h de terça para começar a remoção mecanizada das plantas com pá carregadeira e sete caminhões basculantes. A Comlurb informou que não tem atribuição de limpeza na lagoa e que a operação na praia prosseguirá nesta quinta-feira (21).