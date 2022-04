Fuzil foi apreendido pelos policiais do 18º BPM - Divulgação / Polícia Militar

Rio - Um homem foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (20), no alto do Morro do Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Ao lado dele, um outro homem foi encontrado ferido, mas ainda não há informações do estado de saúde e para onde ele foi levado. Os dois não tiveram as identidades confirmadas pela polícia militar.

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar os disparos na região. No local, eles encontraram os dois homens ao lado de um fuzil. A arma foi apreendida e a ocorrência ainda está em andamento.