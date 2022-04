Quadrilha é presa após roubar R$ 100 mil em joalheria da Região dos Lagos do Rio - Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 20/04/2022 20:44

Rio - Sete criminosos do estado de Minas Gerais foram presos, na tarde desta quarta-feira, após praticarem um roubo de R$ 100 mil em uma joalheria, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. Os criminosos foram localizados por policiais do 25º BPM (Cabo Frio) e por agentes da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS) em Saquarema, cidade vizinha onde o roubo foi praticado.



Joias avaliadas no valor de R$ 100 mil e duas armas foram apreendidas com a quadrilha. Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram o momento em que um dos assaltantes entra na loja, é recebido pelo atendente e, logo depois, um comparsa faz a abordagem. Os objetos de valor foram colocados em uma mochila e levados.

A ocorrência foi registrada na 124ª DP (Saquarema).