Homem foi levado para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz - Fernanda Dias/Agência O Dia

Publicado 20/04/2022 19:51 | Atualizado 20/04/2022 19:57

Rio - Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) prestaram socorro a uma família mantida em cárcere privado em casa pelo próprio pai no bairro de Paciência, na Zona Oeste do Rio. Os PMs foram ao local após vizinhos denunciaram que o homem, supostamente em surto psicótico, impedia mulher e filha de saírem do imóvel. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, no bairro Três Pontes.

De acordo com registro da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), aos chegarem no local, os policiais encontraram o imóvel fechado e, em seguida, conseguiram falar com o homem, que estava acompanhado da mulher e da filha. Os agentes perceberam o estado alterado do pai e decidiram acionar o Corpo de Bombeiros.

Os militares chegaram no local e confirmaram que o homem estava em surto psicótico. Um familiar que vivia no mesmo terreno teria permitido a entrada dos bombeiros, que conseguiram conter o homem e levá-lo para o Hospital Municipal Pedro II, onde ele recebe atendimento. A companheira dele também parecia estar em estado alterado e foi atendida pela equipe dos bombeiros.