Marisqueiras da Baía de Sepetiba sofrem com mortandades de mariscos - fotos DIVULGAÇÃO

Marisqueiras da Baía de Sepetiba sofrem com mortandades de mariscos fotos DIVULGAÇÃO

Publicado 20/04/2022 17:22

Rio - Depois de sucessivas mortandades de mariscos na Baía de Sepetiba, na Zona Oeste da cidade, marisqueiras da Ponta do Ipiranga, estão passando por necessidades. Pelas redes sociais, foi lançada uma campanha para a doação de cestas básicas às famílias. Os interessados podem acessar o Instagram do Movimento Baía Viva.

Há mais de seis meses, por causa do aquecimento da água do mar da região, o banco de mexilhões deixou de produzir. A mortandade dos mariscos teria ocorrido desde que houve um vazamento de óleo de um navio na localidade. Por causa do problema, a comunidade vivencia uma situação de emergência.

“Desde este desastre ambiental, as marisqueiras de Sepetiba não conseguem mais tirar do seu trabalho a renda para alimentar suas famílias. É mais uma grave situação de agravamento da vulnerabilidade social e insegurança alimentar provocada pelo 'sacrifício ambiental' das baías fluminenses", ressalta o ecologista Sérgio Ricardo, do Movimento Baía Viva.