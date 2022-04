Metrô irá funcionar por 24 horas entre os dias 20 e 24 de abril - Divulgação / MetrôRio

Metrô irá funcionar por 24 horas entre os dias 20 e 24 de abrilDivulgação / MetrôRio

Publicado 19/04/2022 10:40 | Atualizado 19/04/2022 10:52

Rio - A partir desta quarta-feira (20), começam os desfiles das escolas de samba da Série Ouro e do Grupo Especial. E para os quatro dias de evento o MetrôRio, a SuperVia, as Barcas e o VLT Carioca montaram esquemas especiais para os foliões curtirem os dias de desfiles.

O metrô é um dos meios mais utilizados para quem vai até a Marquês de Sapucaí. Segundo o MetrôRio, o serviço funcionará por 24 horas sem interrupção a partir das 5h desta quarta-feira (20) até as 23h de domingo (24). A concessionária informa ainda que no domingo haverá extensão do horário de embarque nas estações Central e Praça Onze até meia-noite. As demais estações fecharão as portas às 23h, como ocorre normalmente aos domingos.

O MetrôRio acrescenta que, para quem for curtir os desfiles ou desfilar na Marquês de Sapucaí, deverá ter atenção aos locais de desembarque. Para as pessoas que compraram ingressos para o setor ímpar ou irão desfilar nas escolas que se concentram perto do edifício “Balança Mas Não Cai”, devem desembarcar na estação Central. Já quem for para os setores pares, ou se concentrar ao lado dos Correios, deverão desembarcar na estação Praça Onze.

Para as transferências de estações entre as linhas 1 e 2, os trens da Linha 2 farão o trajeto entre Pavuna e Botafogo/Coca-Cola, das 5h às 23h59, com transferência no trecho compartilhado entre Botafogo/Coca-Cola e Central nos dias 20 e 22 de abril. Para os dia 21 e 23, e entre os horários de meia-noite às 5h, a transferência será feita exclusivamente na estação Estácio. O MetrôRio acrescenta que nesses dias, a estação da Cidade Nova estará fechada.

SuperVia

Já a SuperVia informou que nos dias 21 e 23 de abril, os trens irão circular entre 4h36 e 21h50, de acordo com a grade horária de normal de domingos e feriados programada para cada ramal. Já na sexta-feira (22), a circulação seguirá a grade de dias úteis.

A concessionária afirmou que para os desfiles, a malha férrea será reforçada entre os dias 21 e 23 de abril nos ramais de Santa Cruz, Japeri e Saracuruna, após a operação regular de cada dia. Após o horário de operações, o embarque dos passageiros será feito somente na estação Central do Brasil, as demais estações estarão abertas apenas para desembarque.

VLT

O VLT Carioca divulgou que as linhas 1, 2 e 3 irá manter o funcionamento normal nos dias de desfiles, circulando das 6h à meia-noite entre quinta (21) e domingo (24) com intervalos de 10 a 20 minutos.

Barcas

A CCR Barcas irá operar com a grade de domingos e feriados nos dias 21, 22 e 23 de abril. As travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h no trajeto Rio-Niterói. A CCR também informou que, durante esses dias, não haverá operação nas linhas Cocotá e Charitas.