Os homens considerados fugitivos do sistema prisional do Rio foram levados para 110ª DP (Teresópolis)Divulgação

Publicado 20/04/2022 18:56

Rio - Quatro homens considerados fugitivos do sistema prisional do Rio foram presos, nesta quarta-feira (20), durante uma ação, denominada “Dedo de Deus”, em Teresópolis, na Região Serrana. Na ocasião, foram cumpridos mandados de prisão expedidos pela justiça.

Os presos, que respondem pelos crimes de lesão corporal provocada por violência doméstica, tráfico de drogas, roubo, ameaça e ocultação de cadáver, foram localizados na região conhecida como Vale da Revolta, Centro de Teresópolis, na comunidade do Rosário e no bairro do Fisher.

Eles foram presos por policiais Penais da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP), da Secretaria de Administração Penitenciária. Todos foram levados à 110ª DP (Teresópolis).