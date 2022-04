Ketula Mello acabou com o mistério e revelou os detalhes da fantasia de sereia, inspirada no samba-enredo do Salgueiro de 1969 - Thalita Queiroz/O Dia

Ketula Mello acabou com o mistério e revelou os detalhes da fantasia de sereia, inspirada no samba-enredo do Salgueiro de 1969Thalita Queiroz/O Dia

Publicado 22/04/2022 22:41 | Atualizado 22/04/2022 22:50

Rio - Após revelar spoiler nas redes sociais da fantasia que usará no desfile da Imperatriz Leopoldinense, Ketula Mello acabou com o mistério e revelou o look completo nesta sexta-feira. A

musa, que sairá atrás das baianas, explicou a inspiração para a fantasia que usará no quarto ano desfilando pela escola de Ramos.

"Acredito que estamos voltando no momento certo. Eu venho representando a sereia que foi uma escultura marcante de Arlindo Rodrigues no carnaval de 1969, no Salgueiro. Na época, essa sereia entrou na avenida, já amanhecendo, como uma escultura. Por ter muitos espelhos ninguém conseguia fazer foto dela, não dava para registrar. Foi ela que trouxe sorte pra que o Salgueiro fosse o campeão naquele ano. Ficou marcado na história”

A fantasia tem milhares de pedras brilhantes. "Não faço ideia de quantas pedras estou carregando, sei que são milhares e está muito pesado. Mas eu tô muito feliz, vamos fazer lindo!".