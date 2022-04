Bruno de Luca e mais famosos assistem ao primeiro dia de desfiles em camarote na Sapucaí

Rio - O apresentador Bruno de Luca e sua noiva, Sthéfany Vidal, assistiram ao primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio em um camarote, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira. O apresentador também deu uma passadinha na concentração para conferir a preparação das escolas de samba. Famosos como Gabriela Prioli, Ari Fontoura, entre outros, também prestigiaram o camarote.

