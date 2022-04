Filhos de Maria Helena são destaques de carro da Imperatriz - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Filhos de Maria Helena são destaques de carro da ImperatrizFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 22:34 | Atualizado 22/04/2022 22:36

Rio - Filhos de Maria Helena, eterna porta-bandeira da Imperatriz que faleceu em março, aos 76 anos, entram como destaque do carro de número 4. A alegoria da Verde e Branco de Ramos faz uma homenagem à Bahia. Neste Carnaval, a Imperatriz Leopoldinense homenageia Arlindo Rodrigues com o enredo "Meninos eu vivi… Onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine".



"É muito forte, estar aqui hoje é muito difícil, mas ela não queria ver tristeza. Ela amava a Imperatriz e nós vamos honrar os pedidos e conceitos da minha mãe", se emocionou Chiquinho, filho de Maria Helena e mestre-sala.



Com os olhos marejados, a filha de Maria Helena, Elisangela, disse que já chorou muito antes de subir no carro, mas vai tentar passar pela avenida forte, assim como a sua mãe desejava.

"Com o coração em luto, a Imperatriz Leopoldinense comunica o falecimento de sua eterna porta-bandeira Maria Helena. (...) Empunhando a bandeira verde, branca e ouro de Ramos, Maria Helena se tornou uma das mais famosas e notórias personalidades do carnaval, sendo premiada e homenageada por diversos segmentos. Com seu filho, Chiquinho, a cinderela do subúrbio formou um dos pares mais emblemáticos da folia, participando dos campeonatos de 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001. Nosso sentimento é de amor e gratidão por essa mulher guerreira e apaixonante, majestade da Imperatriz do Carnaval. Obrigado por tudo, Maria Helena!", compartilhou a agremiação no Facebook.