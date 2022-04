Paradinha estratégica! Paolla Oliveira compra cerveja em posto de gasolina antes de ir para a Sapucaí

Rio - A atriz Paolla Oliveira foi flagrada fazendo uma parada estratégica em um posto de gasolina na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, para comprar cerveja antes de ir para a Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira. Paolla é rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio e só desfilará no sábado, mas vai acompanhar o primeiro dia de desfiles nesta sexta.

