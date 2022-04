Arthur Franco, intérprete da Imperatriz - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 22:03 | Atualizado 22/04/2022 22:05

Rio - O intérprete da Imperatriz Leopoldinense, Arthur Franco, destacou que a alegria é maior este ano após tanta espera pelo Carnaval. A Verde e Branco é a primeira a desfilar na Sapucaí, nesta sexta-feira do início de Carnaval no Grupo Especial.



"Depois de tanta tristeza, é uma dádiva poder voltar esse ano e abrir um desfile diferente, em um mês diferente, com nossa alegria, que está maior ainda com essa galera sedenta pelo Carnaval", afirmou Arthur Franco.

Neste Carnaval, a Imperatriz Leopoldinense apresenta o enredo "Meninos eu vivi… Onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine”. A agremiação de Ramos, que é a primeira a desfilar na Marquês de Sapucaí, às 22h, acaba de retornar ao Grupo Especial depois de um ano na Série Ouro.



Em 2020, no último Carnaval em que houve desfile no Sambódromo, a escola de Ramos conquistou a vitória da Série Ouro, antigo Grupo de Acesso, com o samba "Só da Lalá", homenagem ao Lamartine Babo dirigida pelo carnavalesco Leandro Vieira.