Rebecca comando bloco de Carnaval no Rio - Foto: Steff Lima

Publicado 22/04/2022 20:02

Rio - O Carnaval do Rio de Janeiro contará com a estreia do 'Bloco da Rebecca', realizado no Museu de Arte Moderna (MAM) neste sábado, dia 23 de abril. A influenciadora digital Gkay será a Rainha do bloco, que ainda contará com algumas atrações surpresas.