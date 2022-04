Marli Tavares da Silva Gustavo viralizou após ser entrevistada - reprodução do instagram

Publicado 22/04/2022 11:15 | Atualizado 22/04/2022 11:16

Rio - Marli Tavares da Silva Gustavo viralizou nas redes sociais após ser entrevistada no primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, na noite desta quarta-feira (20). Na ocasião, a jovem comentou que era da Costa do Marfim, mas muitos internautas duvidaram de sua nacionalidade devido a fluência dela no português. Mas para acabar com todas as dúvidas, a foliona usou o Instagram, na noite desta quinta-feira, para contar sobre sua história.

Filha de brasileiros, a jovem chegou no Brasil há sete anos. "Cheguei aqui no Brasil em 21 de março de 2015, quando estava completando 17 anos", começou ela, que mora com seus avós em Brasilândia, em São Gonçalo. "Meu nome é Marli, meus pais são brasileiros. Eles foram morar na África, na Costa do Marfim. Nisso, a gente nasceu. Meu pai, Joel Carlos Gustavo, era jogador aqui no Brasil. Ele foi pra África, se tornou treinador e acabou ficando. Estou no Brasil há sete anos", completou.

Marli ainda falou sobre seu sotaque e explicou que ficou confusa ao responder a pergunta do repórter Alexandre Henderson, no Sambódromo. "Não tenho muito sotaque, mas ainda tenho. Sou carioca e, como diz minha prima, sou de Madureira, porque eu falo um pouquinho puxando no 'r'. Quando ele (repórter) fez a pergunta se era a minha primeira vez 'aqui', pensei que ele estava perguntando se era a primeira vez na Sapucaí. Porque, sim, era a minha primeira vez lá, depois de sete anos no Brasil. Então, eu respondi 'OUI', que virou meme. Foi isso o que aconteceu. Buguei um pouquinho nas palavras, porque eu estava nervosa, naquela emoção toda, fiquei procurando a palavra".

Sobre a fama repentina, ela confessou: "Estou muito feliz que de um dia pro outro eu 'subi', sou famosa, todo mundo fala de mim. É inexplicável, nem estou conseguindo assimilar".

Veja o vídeo: