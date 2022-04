Erika Januza é Rainha de Bateria da Viradouro - Vinícius Mochizuki / Divulgação

Publicado 22/04/2022 05:00

Rio - Erika Januza, de 36 anos, realizará um sonho de infância na Marquês de Sapucaí, nesta sexta-feira. A atriz fará sua estreia como Rainha de Bateria da Viradouro, atual campeã do Carnaval Carioca, que levará para a Avenida o samba-enredo 'Não há tristeza que possa suportar tanta alegria'. Ao Dia, a mineira se diverte ao comentar sua expectativa para o desfile. "Estou super calma e isso está estranho. Acho que durante o dia a ficha cai e eu vou enlouquecer".

Logo depois, ela reflete sobre sua tranquilidade. "Acho que essa minha calma tem explicação. A escola está linda, eu fui a todos os ensaios, todos nós nos preparamos muito para este desfile. Os componentes da escola me mandam mensagens, perguntam como estou, conversam comigo. Isso é muito bacana. O último ensaio foi em clima de confraternização. É uma sensação de dever cumprido".

Erika ainda fala sobre a emoção de estar em frente à Bateria do Mestre Ciça. "É minha primeira vez como Rainha de Bateria e ainda por cima na escola campeã do Carnaval Carioca. É uma emoção muito grande e uma responsabilidade também. Mas me senti muito acolhida por todos os ritmistas, componentes. Eles me dão muita força", derrete-se.

Ao falar sobre sua fantasia, a atriz faz mistério. "Estou vendo ela neste exato momento. Ela é pesada e não tem muitas plumas. Chega, não vou dar mais detalhes. Vocês vão poder conferir todos os detalhes em breve", afirma, aos risos. Confiante que a escola será mais uma vez campeã, Erika confessa: "Eu já estou pensando na apuração. Não sei se vou para o Sambódromo ou vou pra quadra. Acho que vou pro Sambódromo, comemoro o resultado e depois vou para a quadra em Niterói", planeja.



Mineira no samba

Mineira, a atriz se emociona ao falar sobre seu amor pelo Carnaval Carioca. Ela conta que desde menina é fascinada pelos desfiles das escolas de samba e que acompanhava tudo pela televisão. "Não sei da onde surgiu esse amor. A verdade é que minha família sempre foi muito de assistir televisão. Então, nesta época, sempre tinha a vinheta da Globeleza. Eu ficava encantada. Lembra aqueles trechos do samba de cada escola que passava na televisão, que tinha legenda? Eu sabia todos, decorava tudo! Eu vibrava com cada coisa sobre o Carnaval. Pedia pra minha mãe para eu poder assistir tudo, até de madrugada. Ficava cantando, sambando na sala", comenta.

No desfile desta sexta-feira, Erika vai preferir deixar apenas na lembrança esta menina amante do Carnaval e explica o motivo. "Já chorei quando provei a fantasia pela primeira vez. Se eu começar a entrar na Avenida e rolar esse momento nostalgia, vou me perder ali. Sempre desejei muito viver isso. Quero estar de corpo e alma ali, é o mínimo eu poder honrar esse meu sonho com respeito, dedicação. Agora, com certeza, vou lembrar de todas as vezes que eu fiquei colada ali na grade da frisa pensando como deveria ser bom estar ali à frente da bateria. E dessa vez eu vou estar lá. Tenho certeza que vai ser incrível".



'Carnaval dos Carnavais'

Após dois anos de espera, a atriz diz que vai ser emocionante poder curtir o Carnaval no Sambódromo. "Queremos e esperamos que seja um Carnaval lindo, emocionante. Estava todo mundo com saudades. Não é só uma festa, é sustento da família de um monte de gente. É mecânico, bombeiro... O Carnaval gera emprego pra diversos setores. Muita gente vê como só como uma festa, mas não é só isso. É uma cultura que movimenta nossa economia. Não sei de uma época da nossa vida sem Carnaval. Acho que a gente nunca imaginou. Acho que esse vai ser o Carnaval do desabafo, de cantar o samba mais forte... Vai ser o Carnaval dos Carnavais", acredita.



Amor de Carnaval



Namorada de Juan Nakamura, filho da ex-bailarina do Faustão Carol Nakamura, Erika Januza brinca com a crença de que 'amor de Carnaval' não dura. "A gente se conheceu no Carnaval, então, comemoramos aniversário de namoro nesta época. Somos a prova que amor de Carnaval dura, sim", destaca. "Fizemos aniversário de namoro em fevereiro, mas como tem Carnaval agora, em abril, de novo, a gente comemora de novo", diverte-se.