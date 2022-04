Acadêmicos da Pedra Branca cancela desfile na Intendente Magalhães - Reprodução/Instagram

21/04/2022

Rio - A Acadêmicos da Pedra Branca anunciou, nesta quinta-feira (21), que não irá desfilar na Intendente Magalhães com o Grupo de Avaliação. Em comunicado divulgado no Instagram oficial da escola de samba, a presidência citou a "irresponsabilidade e falta de respeito" de um dos patronos da agremiação, o que teria prejudicado as preparações finais do pavilhão.

"Nós, a Acadêmicos da Pedra Branca, gostaríamos de informar, com muita tristeza, que o nosso desfile programado para o dia de hoje não será realizado. Trabalhamos muito, com muita garra, dedicação e carinho para que tudo acontecesse da melhor forma possível, mas, por dependermos da ajuda de um dos patronos da agremiação para levar o desfile para a avenida, aguardamos até o último momento o acordo feito com a escola ser cumprido e isso não aconteceu", diz a nota.

Em seguida, a direção da escola de samba elogia o trabalho e esforço da comunidade para fazer o desfile acontecer, mas lamenta o imprevisto. "Informamos que todas as demandas relacionadas ao patrono Rodrigo Gonçalves foram realizadas juntamente à presidência da escola. Infelizmente, pela irresponsabilidade e falta de respeito com o nosso pavilhão as demandas referentes ao nosso outro patrono não foram realizadas."



"Desejamos um belo desfile às nossas coirmãs. Agradecemos a todos por todo trabalho realizado até aqui", concluiu a presidência da Pedra Branca. Vale lembrar que as escolas filiadas na Intendente Magalhães, em geral, tiveram dificuldades para preparar os desfiles do Carnaval 2022 por causa da pandemia da covid-19. As agremiações mostraram garra ao enfrentar a falta de verba e mão de obra para finalizar a confecção dos carros alegóricos.

A Superliga Carnavalesca do Brasil foi procurada pelo DIA para se pronunciar sobre o cancelamento do desfile da Acadêmicos da Pedra Branca mas, até o momento, não houve resposta.