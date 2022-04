Natália visita barracão da Beija-Flor pela última vez - Beatriz Damy / AgNews

Natália visita barracão da Beija-Flor pela última vezBeatriz Damy / AgNews

Publicado 21/04/2022 13:57

Pela última vez antes do desfile, a ex-BBB Natália Deodato visitou o barracão da Beija-Flor, nesta quinta-feira (21). Acompanhada pela mãe, Daniela Rocha, a sister esteve na Cidade do Samba para realizar a última prova da fantasia e ensaio de samba e postura com a passista Carla Cachoeira.

fotogaleria

Assim que saiu do reality, Natália foi convidada a desfilar pela escola, recebendo a notícia do próprio apresentador, Tadeu Schmidt. Ela virá como destaque de carro alegórico nesta sexta-feira (22), noite de abertura das escolas do Grupo Especial. Assim que saiu do reality, Natália foi convidada a desfilar pela escola, recebendo a notícia do próprio apresentador, Tadeu Schmidt. Ela virá como destaque de carro alegórico nesta sexta-feira (22), noite de abertura das escolas do Grupo Especial.

Neste ano, a Beija-Flor leva para a Avenida o enredo "Empretecer o Pensamento é Ouvir a Voz da Beija-Flor", que fala sobre a contribuição intelectual negra para construção do Brasil.