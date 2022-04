Rainha de bateria da Unidos da Ponte, Carolina Lekker revelou hematomas após desfile na Sapucaí - Divulgação / CO Assessoria

Publicado 21/04/2022 12:52 | Atualizado 21/04/2022 12:58

Rio - Após a primeira noite de desfiles da Série Ouro na Marquês de Sapucaí, a rainha de bateria da Unidos da Ponte foi sincera ao revelar um inconveniente dos bastidores. Carolina Lekker exibiu cerca de oito hematomas que ficaram em seu corpo por causa da fantasia usada para cruzar a Avenida na madrugada desta quinta-feira (21).

“Tive ferimentos nos pés, nos braços e nas costas por causa do peso da fantasia. Acho que é importante mostrar que, por trás do que as pessoas assistem na TV, tem esse outro lado”, declarou a beldade. “O maior hematoma de todos foi o das costas, por causa do peso do costeiro. Foram cerca de 15 quilos nas costas e fiquei cerca de 3h com ele, desde a preparação até a final do desfile”, explicou Carol.

Para representar o samba-enredo “Santa Dulce, a Rainha dos Pobres”, a rainha de bateria da Unidos da Ponte escolheu uma fantasia que fazia referência à arte sacra baiana. O figurino, feito em estilo artesanal, contou com arabescos, mais de 650 faisões em tons de turquesa e royal, 15 mil chatons em cristal e 350 metros de strass de cristal. “Queria mostrar riqueza humilde em uma fantasia”, afirmou Carolina.