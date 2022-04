Niterói volta a receber desfiles das escolas de samba - Reprodução

Niterói volta a receber desfiles das escolas de sambaReprodução

Publicado 21/04/2022 08:57 | Atualizado 21/04/2022 09:02

Niterói vai receber 31 escolas de samba do município durante três dias de festa no Caminho Niemeyer a partir desta quinta-feira (21), começando com as agremiações do Grupo B. O Grupo A vai brilhar no novo palco do Carnaval da cidade no sábado (23) e o encerramento dos desfiles será no domingo (dia 24), com as apresentações do Grupo C.



A prefeitura montou uma grande estrutura para os desfiles das escolas e o Caminho Niemeyer foi transformado em uma arena com arquibancada para cinco mil pessoas. A previsão é de outras 15 mil desfilando nos três dias de folia. A arena tem formato em "U". As agremiações vão entrar na passarela, desfilar e sair pelo mesmo local por onde entraram.



A entrada será gratuita.

Confira a programação





O Grupo A está programado para desfilar no sábado (dia 23), a partir das 20h, com abertura da escola de samba Sabiá, seguida pela Alegria da Zona Norte; Mocidade de Icaraí; Magnólia Brasil; Experimenta da Ilha; Folia do Viradouro; Unidos da Região Oceânica; Souza Soares; Unidos do Sacramento e Combinado do Amor.



O Grupo B desfilará na quinta-feira (dia 21), a partir das 21h, com a Amigos da Ciclovia; União da Engenhoca; Bafo do Tigre; Império de Arariboia; Banda Batistão; Bem Amado; Paraíso do Bonfim; Balanço do Fonseca; Cacique da São José e Tá Rindo Por quê?



O Grupo C encerra os desfiles no Caminho Niemeyer no domingo (dia 24), a partir das 19h. A ordem será a seguinte: Império de Charitas; União do Maruí; Independente do Boaçu; Grilo da Fonte; Barro Vermelho; Fora de Casa; Garra de Ouro; Unidos do Castro; Galo de Ouro e Grupo dos 15.



Na sexta-feira (dia 22), quando não haverá desfiles, o Caminho Niemeyer terá, a partir das 19h, muito samba com DJ Drey, Mullatto, Intimistas e Sambaí. A entrada é franca.

Enredos das escolas de samba do Grupo A para o Carnaval 2022:







G.R.C.E.S Sabiá

Enredo: “Meu povo, Meu chão Gonzaga tributo ao Sertão”



Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Zé Maria Jr., Guilherme Kauã, Maykon França e Vinicius Xavier

Intérprete: Niu Souza







G.R.E.S Alegria da Zona Norte

Enredo: “Alegremente somos os olhos da noite!”

Autores: João Perigo, Robson Ramos, Gegê Fernandes, Bello, Anderson Lemos, Cara de Macaco e Duda Tonon

Intérprete: Bebeto Porto







G.R.E.S Mocidade Independente de Icaraí

Enredo: “Iubentium a arte sagrada da cura”

Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Gol, Cássio Kelly, Esdras Araújo e Vinicius Xavier

Intérprete: Nem Mocidade







G.R.E.S Magnólia Brasil 2022

Enredo: “Meu sonho astral”

Autores: Barbeirinho Do Jacarezinho, Batista Do Jacarezinho, Lucio Bacalhau, Macambira, Serginho Da Banda, Jorge Pi

Intérprete: Marcelinho







G.R.E.S. Experimenta da Ilha da Conceição

Enredo: “Vivi – a pequena notável do samba”

Compositores: Anderson Só, Tia Deia, Junior do Cavaco e Badico Brasil.

Intérprete: Fabrício Alves



Enredos das escolas de samba do Grupo A para o Carnaval 2022:



G.R.E.S Folia do Viradouro

Enredo: Yuri-Yuba Jurujuba

Compositores: Dudu Oliveira, William Neves, Cristiano Roola, Dito, Jander Lourenço, Maycon França, Bobby Brown e André Quintanilha

Intérprete: Gol



G.R.E.S. Unidos da Região Oceânica

Enredo: “Sawabona Shikoba, ritual de um povo africano”

Compositores: Robson Ramos, Ademir Ribeiro, Duda Tonon e Marcelo Quaty

Intérpretes: Ademir Ribeiro e Wic Tavares



G.R.E.S. Souza Soares

Enredo: “Do Nordeste ao Sertão, Niterói tem São João”

Compositores: Pará da Souza, Bello, Robson Ramos, Gegê Fernandes e Niu Souza

Intérprete: Edu Cigano



G.R.E.S. Unidos do SacramentoEnredo: “O Prazer do Cheiro”

Compositores: Flavinho Machado, Sid Gbb, Rolian do cavaco, Waldeck, Alcindo, Lelei da vila 3

Intérprete: Sid Gbb



G.R.E.S. Combinado do Amor

Enredo: “Nictherói do passado ao futuro espelho para o mundo”

Compositores: Gegê Fernandes, Rafael Raçudo, Tia Lelê

Intérpretes: Wagner do Vale e Lena Alves