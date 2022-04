Desfile da Império Serrano ocorrerá na quinta-feira (21) e contará com a presença de influencers - Reprodução / Instagram

Publicado 20/04/2022 10:54 | Atualizado 20/04/2022 11:09

Rio - Os ex-BBBs Larissa Tomásia, Lucivano Estevan e Vyni confirmaram sua participação no desfile do Império Serrano, quinta-feira (21), na Sapucaí. O convite para fazer parte do espetáculo partiu do presidente da escola, Sandro Avelar e da primeira-dama, Rosana Farias.

Em suas redes sociais, os ex-BBBs agradeceram o convite e demonstraram empolgação com sua primeira vez na Marquês de Sapucaí.

"Alô, alô, Madureira, Oswaldo Cruz, minha gente! O berço da minha escola de samba, Império Serrano! Eu vim aqui agradecer ao presidente Sandro Avelar e à sua esposa linda, maravilhosa, Rosana Farias, pelo convite para desfilar na escola de samba. Bora, minha gente! Bora! Vamos nos jogar nessa Sapucaí, vamos fazer a Império Serrano ser campeã, tá? Obrigado pelo convite, a gente se vê aí!", afirmou Vyni, o primeiro a confirmar sua participação via Instagram.

"Minha gente, vocês não sabem! Eu estou muito feliz com essa novidade! Eu fui convidada para desfilar na Sapucaí pela Império Serrano! Essa escola maravilhosa! Minha primeira vez no Carnaval carioca não poderia ser melhor! Eu estou muito feliz, muito grata! A gente vai sambar muito, a gente vai se ver!", comemorou Larissa Tomásia.

"Alô, minha comunidade do Império Serrano! Gente, eu estou muito feliz de ter sido convidado para desfilar com essa, ou melhor, de estrear na Sapucaí com essa escola maravilhosa! Gente, eu estou muito feliz de verdade! Pode ter certeza que eu vou levar toda a minha energia, todo o meu samba no pé, ainda mais do lado dessa escola de samba, que é uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro. 'Tamo junto!' Alô, povão!", contou Luciano Estevan nas redes sociais.

Além de Larissa, Luciano e Vyni, o apresentador do programa "A Eliminação", Rhudson Victor, também foi convidado para integrar o time de influencers da escola.

"Alô, Madureira! Alô, Império Serrano! Passando aqui, único e exclusivamente, para agradecer o convite que a Império Serrano, junto com o presidente Sandro Avelar, me fizeram, de desfilar na Sapucaí do lado da Império Serrano. Estou prontíssimo! Vou me jogar na Sapucaí e quero muito, muito, muito, de coração, agradecer o convite, viu? Beijos e nos vemos na Sapucaí.", disse Rhudson em vídeo.

A Império Serrano será a oitava e última escola a se apresentar pela Série de Ouro, na Sapucaí. A verde e branco busca regressar ao Grupo Especial com o enredo "Mangangá", dedicado ao capoeirista baiano Besouro e de autoria do carnavalesco Leandro Vieira.