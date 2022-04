Viviane Araújo já sabe qual será sua reação ao desfilar grávida no Carnaval 2022 - Reprodução / Instagram

Viviane Araújo já sabe qual será sua reação ao desfilar grávida no Carnaval 2022Reprodução / Instagram

Publicado 20/04/2022 09:25

fotogaleria Rio - Ao que tudo indica, Viviane Araújo terá um Carnaval marcante em 2022. Além de completar 15 anos frente à bateria do Salgueiro, a atriz vai desfilar grávida de seu primeiro filho. Aos 47 anos, ela espera Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão.

"Nem sei como vai ser [no dia do desfile da escola de samba]. Vai ser realmente uma emoção única! Um chororô (risos) Estarei no lugar que amo, carregando meu filho no meu ventre! E com o retorno do nosso Carnaval! Serão muitas emoções juntas!", disse Viviane, que está grávida há cinco meses. "A barriguinha já está saliente, mas ainda pequena", afirma.

Diferente dos anos anteriores, a atriz terá que sambar com mais cautela durante o desfile, seguindo as recomendações médicas. "Desde que descobri a gravidez não pude treinar em academia, minha gestação não é de risco, mas requer cuidados. Minha médica me liberou, com quatro meses, para fazer exercícios bem leves, como caminhadas. E agora que completei cinco meses, ela deve me liberar para fazer academia, mas também com treinos mais leves", explica, acrescentando sobre os hábitos alimentares: "Como principalmente os alimentos ricos em proteínas e ferro. Eu já gostava de comer, agora isso dobrou".

Viviane iniciou sua jornada nos desfiles das escolas de samba cariocas em 1995, na Beija-Flor, passando, posteriormente, pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Entretanto, sua união mais duradoura é com o Salgueiro, onde ela aprendeu até mesmo tocar tamborim. Neste ano, a escola será a terceira a passar pela avenida, no primeiro dia do Grupo Especial, sexta-feira (22) e contará com o enredo "Resistência", do carnavalesco Alex de Souza.