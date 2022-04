Portela solta um ’spoiler’ do canto da águia nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 20/04/2022 12:47 | Atualizado 20/04/2022 12:49

Rio - Nesta quarta-feira (20), a escola de samba Portela fez uma publicação no intuito de dar um spoiler do efeito sonoro utilizado na alegoria de águia do Carnaval 2022, em seu Instagram oficial. No vídeo, vê-se um ornamento de árvore do baobá com alguns adereços por perto e ao fundo, pode-se ouvir o canto da águia.

Vinte e duas vezes campeã do Carnaval Carioca, a Portela pretende levar o título deste ano ao falar sobre a árvore sagrada africana, baobá, relacionando-a com a história da escola. O samba-enredo — composto por Wanderley Monteiro, Vinicius Ferreira, Rafael Gigante, Bira, Edmar Jr, Paulo Borges e André do Posto 7 — narra uma história de resistência, acolhimento, longevidade e sobrevivência, mostrando a semelhança entre a árvore e o legado trazido pelo povo africano para o Brasil.

A escola que participa do Grupo Especial, desfilará neste sábado, dia 23 de abril, às 23h, na Sapucaí.