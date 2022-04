Carnavalesco Jack Vasconcelos - Foto: Agência O Dia / Armando Paiva

Rio - Baseado em um conto da etnia Sateré-Mawé, a Unidos da Tijuca traz a lenda sobre o surgimento do guaraná. No enredo "Waraná - A Reexistência Vermelha", a agremiação conta histórias de ciclos da vida com os personagens Anhyá e Cahuê, que marcam o nascimento do fruto para o povo originário. Neste ano, o carnavalesco Jack Vasconcelos assume o comando da Unidos da Tijuca.

"Pesquisamos alguns contos, livros, e tivemos o cuidado de eleger autores indígenas para ajudar nessa pesquisa. Basicamente, nós montamos o enredo com as narrativas dos próprios indígenas e de comos escreveram sobre suas lendas. Foi uma pesquisa muito bacana", lembrou o carnavalesco, em entrevista a O DIA.

Para os Sateré-Mawé, o fruto nasceu após a guardiã Anhyã chorar a morte do filho Cahuê. A detentora da sabedoria das folhas é ordenada a plantar os olhos do filho e a regá-los com as lágrimas dela. Assim, o guaraná nasce como os olhos do pequeno curumim. Ao estudar as histórias do povo indígena, Vasconcelos se surpreendeu ainda mais com a pluralidade cultural brasileira.

"Tem coisas que achamos conhecer. Achamos que ouvimos de tudo, mas ficamos surpresos. Por exemplo, a lenda do Guaraná fala sobre a questão de ciclos e de equilíbrio, de força. Tem amor, que faz parte da linguagem universal. Qualquer povo de qualquer parte do mundo entenderia. É muito bonito descobrir isso", pontuou.

Para a elaboração do desfile, o carnavalesco contou com a ajuda de uma equipe da cidade de Parintins, no Amazonas. O município do interior amazonense recebe todo ano o Festival Folclórico de Parintins, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

"Recebemos uma equipe de Parintins, que está trabalhando conosco desde meados do ano passado. Esse é um Carnaval grandioso, do tamanho da tradição da Tijuca. Ele tem uma pegada de desfile como se fazia antigamente, com os bem carros decorados. É um Carnaval muito feito a mão, super adereçado e muito colorido. Tem muito volume, as fantasias, os carros, é um 'Carnavalzão'", brincou.

Depois de dois anos convivendo com o novo coronavírus, Jack Vasconcelos não vê a hora de pisar na Marquês de Sapucaí com sua escola de samba. Para ele, foi um desafio não saber quando a competição pelo título do Grupo Especial aconteceria. "O que dificultou mais o processo foi a incerteza. Ficamos um bom tempo preparando o desfile. Não sabíamos se ia ter desfile ou não e, depois, para o outro ano. Mesmo no segundo ano, não tínhamos certeza se teria ou não. Trabalhar com essa incerteza desestabiliza um pouco. Foi barra pesada", recordou.

O enredo "Waraná - A Reexistência Vermelha" foi escrito por Anderson Benson, Eduardo Medrado e Kleber Rodrigues. Na Marquês de Sapucaí, o canto da Unidos da Tijuca será interpretado por Wantuir e Wic Tavares.

Em 2020, a agremiação do Morro do Borel desfilou com o samba-enredo "Onde moram os sonhos", assinado pelo carnavalesco Paulo Barros e escrito por Dudu Nobre, Totonho, André Diniz, Fadico e Jorge Aragão. No último Carnaval disputado na Sapucaí, a Unidos da Tijuca ficou em nono lugar.



Confira o samba-enredo:

Alto céu

De Tupana e Yurupari

Duas forças que vão fluir

A energia de Monã

Que equilibra o bem e o mal

Um lugar onde as pedras podiam falar

Onde irmãos desfrutavam

A beleza singular

Anhyã, bela e habilidosa

Mas a cobra ardilosa usa a flor pra lhe tocar



E nasce Kahu’ê o curumim

De olhos alegres… sempre assim

Presença tão breve

A ingenuidade sucumbe à maldade

Renasce kahu’ê o curumim

Seus olhos alegres não têm fim

Pois o bem é maior, vai reexistir



Vida ligeira, passageira

Plantada no solo da pura emoção

De pele vermelha, os frutos de uma nação

Vida inocente, vira semente

E ao som de uma ave a cantar

Floresce imponente o povo do guaraná

E se a cobiça e o fogo chegarem na aldeia

Deixa a força Mawé ressurgir

E sorrir quando o sol reluzir

Nesse dia eles vão temer

E o amor vai vencer



Erê, essa mata é sua… é sua

Erê, vem provar doce mel… doce mel

Waranã da Tijuca

Vem brincar no Borel

Ficha técnica:

Nome: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca

Posição do desfile: décima escola a desfilar

Dia e hora: domingo, 1h da manhã

Cores: Azul Pavão e Amarelo Ouro

Presidente: Fernando Horta

Carnavalesco: Jack Vasconcelos

Rainha de Bateria: Lexa

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Phelipe Lemos e Denadir Garcia

Intérpretes: Wantuir e Wictoria Tavares

Composição: Anderson Benson, Eduardo Medrado e Kleber Rodrigues