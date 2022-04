Paulo Barros é oficializado como carnavalesco da Unidos de Vila Isabel e encerra passagem pela Paraíso do Tuiuti - Reprodução/Instagram

Paulo Barros é oficializado como carnavalesco da Unidos de Vila Isabel e encerra passagem pela Paraíso do TuiutiReprodução/Instagram

Publicado 27/04/2022 21:01

Rio - Paulo Barros deu fim às especulações sobre sua contratação para assinar o enredo da Unidos de Vila Isabel no próximo Carnaval, encerrando sua passagem pela Paraíso do Tuiuti. Após o presidente da Azul e Branco confirmar a informação antes das escolas desfilarem , o carnavalesco usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (27), para publicar uma foto em que veste a camisa da agremiação que representará em 2023.

fotogaleria

"Feliz por estar de volta! Obrigado", escreveu Paulo, marcando o perfil de Luiz Fernando Guimarães, vice-presidente da Vila. O carnavalesco já trabalhou com a escola em 2009, conquistando o quarto lugar pelo enredo criado junto com Alex de Souza sobre o Theatro Municipal, e em 2018, quando assinou o enredo "Corra que o futuro vem aí", com Paulo Menezes.

O retorno de Barros à Azul e Branco de Vila Isabel foi oficializado em comunicado divulgado pela agremiação nas redes sociais: "O carnavalesco campeoníssimo do carnaval carioca regressa à nossa agremiação em clima de reencontro. Ele vem não só reforçar nosso time na busca pelo título em 2023, mas dará continuidade ao projeto artístico iniciado pela nossa escola em sua última passagem pela escola", diz a nota.

No último sábado, o carnavalesco preferiu se esquivar de perguntas sobre a contratação , mesmo depois de Fernando Fernandes confirmar ao DIA que Barros será o responsável pelo enredo da agremiação no Carnaval do próximo ano. "Ele foi contratado e é um bom carnavalesco, o anúncio só foi um pouco antecipado", declarou o presidente da escola de samba, se referindo a informação divulgada pelo Capitão Guimarães, patrono da agremiação, em entrevista à Rádio Tupi no dia anterior.

Em 2022, Paulo Barros homenageou personalidades negras no enredo criado para a Paraíso do Tuiuti, com o título "Ka Ríba Tí Ye - Que nossos caminhos se abram". Com um desfile marcado por referências que iam de Zumbi dos Palmares e Mercedes Batista ao herói Pantera Negra e Beyoncé, a Amarelo e Azul de Niterói ficou em 11º lugar na apuração, após perder dois décimos por estourar o tempo limite.