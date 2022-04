Rainha de Bateria da Paraíso do Tuiuti, Thay Magalhães - Foto: Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 27/04/2022 20:57

Após um reinado conturbado, a coroa de rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti já não pertence à dentista Thay Magalhães. O fim da parceria foi anunciado pela escola de samba de São Cristóvão nas redes sociais, nesta quarta-feira (27). Apesar da expectativa, a assessoria ainda não revelou quem será a sucessora do cargo.

Thay, que fez sua estreia no carnaval carioca neste ano, como rainha de bateria da Tuiuti, viveu um reinado cercado de polêmicas e boatos. Além de lidar com suspeitas de ter comprado o cargo na agremiação, a dentista foi constantemente criticada por não ter o samba no pé digno da realeza.

A pressão aumentou ainda mais quando a princesa de bateria Mayara Lima, uma das sambistas da comunidade, viralizou na internet ao dançar em perfeita sincronia com o batuque da escola. A passista, que já era adorada por São Cristóvão, passou a ser reconhecida por seu talento nas redes sociais, levantando mais questionamentos sobre o reinado de Thay.

Diante das comparações com Mayara, a rainha revelou, momentos antes de entrar na Sapucaí, no último sábado (23), que este seria seu primeiro e único ano à frente da bateria SuperSom. Apesar de ter confirmado a saída de Thay, a Paraíso do Tuiuti não anunciou se a princesa será promovida ao cargo dos sonhos.